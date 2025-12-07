Horror en París: Cuatro hombres violaron a una nena de 13 años en el baño de un reconocido restaurante

La policía de París ha detenido a cuatro hombres bajo la sospecha de haber cometido una violación contra una menor de 13 años en el baño de un restaurante KFC, ubicado en el centro comercial Westfield Forum des Halles. El hecho ocurrió el pasado lunes 1 de diciembre, cerca de las 23 horas, y fue la propia víctima quien -entre lágrimas- reveló lo sucedido a otras personas, quienes no dudaron en acudir a las autoridades.

Según los informes preliminares y lo revelado por la cuenta de X @AlertaNews24, la víctima se encontraba cerca de la zona de Châtelet-les-Halles con una amiga cuando fue abordada. De acuerdo a su relato, la agresión se habría perpetrado dentro del establecimiento. Ahora, se investiga si los sospechosos grabaron el acto con sus teléfonos móviles.

Afortunadamente, la intervención policial fue inmediata, lo que permitió dar con los sospechosos, especialmente, gracias a la descripción precisa proporcionada por la víctima. de esta manera, los cuatro presuntos abusadores, todos ellos adultos, fueron detenidos en el mismo lugar de los hechos.

Los individuos ya han sido interrogados por la Unidad de Protección de Menores bajo graves cargos de abuso sexual. En tanto, la víctima, que se encontraba en un estado de shock tras el traumático suceso, está recibiendo el apoyo médico y psicológico necesario para su recuperación.

Aumento de la delincuencia en la zona de Les Halles

Este grave suceso ocurre en un contexto de creciente inseguridad en el área. La policía de París ha reportado un aumento significativo en la actividad criminal, atribuido a la proliferación de pandillas y la drogadicción en la zona de Châtelet-les-Halles.

Un informe policial reciente indica que las detenciones han aumentado un 57.6% este año en comparación con 2024. Los agentes han intensificado su presencia, realizando 3,905 controles durante los últimos ocho meses, con un promedio de 16 intervenciones diarias.

Fuente: Minuto 1