Robaron e incendiaron una vivienda en Tartagal, causaron graves daños edilicios

Estanislao, conocido vecino de Tartagal mostró su indignación al ser víctima del robo e incendio de una vivienda familiar.

"Calculamos que entre las 4 y 5 de la mañanana me entraron a robar. Me llamaron 5:30 a 6, llego y ya estaba todo consumido".

El vecino indicó que para entrar rompieron 5 candados. "Me robaron una heladera, una cocina, una cama, un ropero, un placard, eso puede que se haya quemado o llevado, pero lo otro no está. Es un daño monetario pero tambien había recuerdos de mi suegra, la cual falleció y había cosas de ella, tambén había una colección de discos de vinilo, se quemaron, también una bici chopera y una moto antigua que le prendieron fuego y se quemó".

Sobre si algún vecino vio algo contó que: "Preguntamos pero nadie vio nada porque la vivienda es en el fondo, nadie escuchó ruido. Suerte que no había nadie adentro", cerró por Mosconi TV.

El vecino pide a la municipalidad brindarle un contenedor para tirar toda la basura que generó el incendio.