Sin escrúpulos, robaron una casa incendiada y vaciaron la cuenta que recibía donaciones

Juancito Aybar, es un querido niño oranense que toca el bandoneón, y esto se notó cuando él y su familia perdieron todo en un incendio en su vivienda días atrás.Toda la comunidad estuvo para ayudarlo con dinero, ropa, traje de gaucho y un bandoneón, ya que debía presentarse en el Festi Orán junto a Cristian Herrera. Hasta aquí todo parecia encaminarse, pero lamentablemente fueron víctimas de un robo.

Durante el fin de semana, inescrupulosos entrarona robar a su vivienda incendiada y sustrajeron el celular de uno de los integrantes de la familia donde se encontraba activa la cuenta o billetera virtual que recibió la donación de la gente y vaciaron la cuenta.

Sumado a esto, los malvivientes crearon un perfíl falso y habrían estado pidiendo ayuda en nombre de la familia.

A quienes quieran colaborar con el artista y su familia pueden hacerlo donando a el Alias: GAYBAR1435.NX.ARS a nombre Marisol Aybar.

Festival Solidario

Ante la situación dramática del pequeño Juancito, el mundo artístico organizó un festiva solidario con una cartelera extensa, llena de talento y sobre todo solidaridad.

El evento se desarrollará en la Cancha 9 de Julio en Orán, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas del domingo 7 de Septiembre. La entrada será libre y gratuita.