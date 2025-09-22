Avanzan las obras de saneamiento en Tartagal con la colocación de cañerías de cloacas

La Municipalidad de Tartagal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa desarrollando obras clave en infraestructura sanitaria. En esta oportunidad, se avanza con la colocación de cañerías de cloacas en el barrio Nacional.

Estas tareas forman parte del plan integral de saneamiento que lleva adelante el municipio con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en distintos sectores de la ciudad. La incorporación de nuevas redes cloacales no solo brinda mayor comodidad a las familias, sino que también garantiza mejores estándares de salubridad y cuidado del medio ambiente.

Desde la gestión del intendente Franco Hernández Berni destacaron que estos trabajos, realizados en conjunto con el gobernador Gustavo Sáenz, responden a “una política pública que busca reducir las desigualdades barriales, brindando acceso a servicios básicos y fortaleciendo la infraestructura urbana de Tartagal”.

Los vecinos del barrio acompañan la obra con expectativa, al entender que representa un paso fundamental para la prevención de enfermedades y la consolidación de un hábitat más seguro y saludable.