Con gran convocatoria, se realizó el primer Reciclatón

Por primera vez, se realizó el Reciclatón, la jornada de reciclado donde vecinos y empresas se sumaron llevando sus elementos en pos de cuidar el medio ambiente.

La jornada se desarrolló en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta donde se dejaron residuos reciclables como electrodomésticos, aceite vegetal usado y botellas de plástico, entre otros.

El director general de Educación Ambiental, Ramiro Ragno, manifestó que “estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente porque de esta manera demostraron compromiso para el cuidado del ambiente y porque logramos reducir el volumen de enterramiento en el relleno sanitario San Javier, o que sean arrojados en la vía pública”.

En esta jornada no se recibieron pilas, baterías ni neumáticos fuera de uso (NFU), ya que se trata de residuos peligrosos los primeros y de gran tamaño los últimos, los cuales son acopiados por el programa Neumatón.