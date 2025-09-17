Obras en el Mercado San Miguel: Levantan nuevos cimientos y extraen arcos del antiguo techo

La Municipalidad de Salta informó que continúan los trabajos de reconstrucción del mercado San Miguel, con un importante avance en el sector de calle Urquiza.

En esta etapa, las tareas se concentran en el levantamiento y preparación del suelo para el armado de bases. Se construyen pilotes y un total de 112 pozos romanos, que darán al nuevo edificio cimientos profundos, firmes y resistentes.

El arquitecto Joel Colque Ávila, inspector de la obra, junto al titular de la Fundación San Miguel, recorrieron también el sector del entrepiso que da sobre calle Ituzaingó, donde ya se completó el levantamiento de suelo.

En esa zona se avanza además en la extracción de los arcos de hierro que sostenían el techo del antiguo mercado.

Desde la Municipalidad recordaron que el mercado San Miguel continúa abierto al público en su horario habitual, de 8 a 14 y de 17 a 21:30, con ingresos habilitados por calle Florida y avenida San Martín.

Las obras forman parte de un plan integral de modernización de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de dotarlo de una estructura segura y renovada, sin interrumpir la atención a los vecinos y visitantes.