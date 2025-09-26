Comerciante denuncia que lo engañaron por $50 millones y luego lo amenazaron

Facundo Rivas es un comerciante mayorista de Salta y habría sido víctima de una estafa millonaria por parte de 3 personas.

La presunta maniobra fue denunciada en la comisaría 2ª en contra de un hombre de 40 años, F.R., como el principal responsable de la maniobra fraudulenta. Según su versión, le entregó al denunciado, la suma total de $50 millones de, parte en efectivo y parte en transferencias, para la adquisición de 2.015 cajas de productos de higiene personal que nunca recibió.

Todo habría ocurrido entre el 11 y el 13 de septiembre, cuando el acusado, a quien conocía, le habría propuesto el negocio y fijado un horario para que retirara la mercadería con su camión, carga que finalmente nunca apareció.

El denunciante, representado por el abogado Rodrigo Escovar, presentó pruebas a la Justicia los chats de la negociación, los comprobantes de las transferencias con montos y destinatarios, así como fotografías del lugar donde se realizó la entrega de dinero.

Un chofer y una mujer involucrados

De acuerdo con la denuncia, las transferencias se habrían hecho a nombre de allegados del acusado, entre ellos un chofer de colectivo y una joven identificada como Agustina A. Esta última habría utilizado parte del dinero para comprar un teléfono de alta gama.

Rivas sostiene que todos los mencionados estaban al tanto de la operación y que, al reclamar por la demora en la entrega, fue golpeado y amenazado en su propio depósito. Su esposa, que se encontraba en el lugar, también denunció haber sido agredida con el fin de persuadirlo de no continuar con la acusación.

En la denuncia se agrega que la mujer señalada como partícipe le mostró al comerciante un teléfono celular —presuntamente adquirido con los fondos transferidos— en una actitud que el damnificado interpretó como un gesto de burla.

Por último los denunciantes pidieron celeridad en la causa ya que se encuentran quebrados tras la maniobra fraudulenta "Necesitamos ayuda de la Justicia, tanto para rastrear el dinero como para dar con los responsables de esta supuesta estafa" publicó El Tribuno.