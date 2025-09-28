Ni para guiso: Clausuran carnicería por vender carne en mal estado

Un operativo sorpresa realizado en Campo Quijano culminó con la clausura de una carnicería donde se hallaron 22 kilos de carne bovina y porcina en mal estado, no apta para el consumo humano, informaron las autoridades encargadas del control sanitario.

La intervención fue llevada a cabo por la División Policía Rural y Ambiental de El Carril, con colaboración del personal de Bromatología del municipio de La Merced. Los productos decomisados fueron destruidos de inmediato para evitar riesgos a la salud pública.

El comercio intervenido se encuentra en el Barrio El Portal, y las autoridades sanitarias y judiciales ya tomaron cartas en el asunto. La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma y el Juzgado de Garantías 5 intervinieron en el procedimiento, que incluyó la confección de las actas de infracción correspondientes.

Las acciones de control responden a la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia alimentaria en comercios locales, para garantizar que los productos que llegan a la mesa de los vecinos cumplan con las normas sanitarias vigentes.