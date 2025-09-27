Clausuraron una panadería ubicada en el ingreso a la ciudad

Desde la Municipalidad se realizó un operativo especial en una panificadora ubicada en el ingreso a la ciudad.

El local está ubicado en Ruta 9 km 1592, y el operativo se llevó a cabo en el marco de los controles ambientales y de habilitaciones comerciales. En esta ocasión, la clausura fue porque carecía del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal.

En el mes de abril habían sido notificados por el cumplimento. La clausura fue por sentencia y orden del juez Dr. Cristian Abdenur mediante Oficio que ingresó al área, el mismo proviene de un acta labrada en abril del corriente donde se declara en rebeldía a la empresa.