Proyecto Jaguar: Buscan voluntarios en Salta para un estudio internacional sobre el sistema inmune

El Hospital Dr. Arturo Oñativia de Salta, a través de su Unidad de Conocimiento Traslacional, laboratorio de investigación vinculado al CONICET, se sumó al Proyecto Jaguar, una iniciativa internacional que busca caracterizar la diversidad genética de las células del sistema inmunitario en poblaciones latinoamericanas. La investigación apunta a generar datos representativos de nuestra región que, hasta ahora, no estaban disponibles a nivel global.

“Lo que buscamos es sumar la impronta y características genéticas de Latinoamérica. Hoy, la mayoría de los datos provienen de poblaciones europeas y norteamericanas, y nuestros genes no son iguales. Necesitamos esa representatividad para que, en el futuro, los tratamientos y las estrategias de salud se adapten mejor a nuestra población”, explicó Antonella Lombardi, becaria posdoctoral e integrante del equipo local en el hospital Oñativia.

El Proyecto Jaguar forma parte de la iniciativa internacional Ancestry Networks for the Human Cell Atlas, financiada por la Chan Zuckerberg Initiative (CZI) y con el apoyo del Instituto Wellcome Sanger. Su objetivo es comprender cómo la información genética interactúa con el ambiente y cómo esto repercute en el funcionamiento del sistema inmune. Conocer estos factores podría abrir la puerta a nuevas formas de prevenir o tratar enfermedades autoinmunitarias y desarrollar medicamentos más eficaces.

Cómo participar

El equipo de investigación en Salta está en la búsqueda de 40 voluntarios que cumplan con criterios específicos. Los requisitos son:

Tener entre 18 y 50 años.

Haber nacido en Argentina y ser hijo/a de padres argentinos.

No padecer enfermedades crónico-degenerativas ni haber atravesado cáncer.

No estar bajo tratamiento médico en los últimos dos meses.

No tener obesidad (IMC mayor a 30)



Las personas interesadas deben completar una encuesta online. Quienes sean seleccionados serán contactados para coordinar una cita en el Hospital Oñativia, donde se les realizará una extracción de sangre y un estudio de composición corporal (InBody de grado médico). Los voluntarios recibirán de manera gratuita los resultados de ambos análisis.

“El gran desafío es conseguir voluntarios. Muchas personas dudan por miedo o desconocimiento, y de quienes completan la encuesta, solo un pequeño porcentaje cumple con los criterios. Por eso buscamos que esta convocatoria llegue a más gente”, señaló Lombardi.

Un aporte con impacto global

Las muestras de sangre recolectadas serán enviadas a Inglaterra, donde se secuenciarán y analizarán los genomas. Estos datos se sumarán a un banco internacional abierto que servirá de base para múltiples estudios futuros en inmunología y medicina personalizada.

La participación voluntaria, remarcan los investigadores, no solo representa un beneficio personal al acceder a estudios médicos gratuitos, sino que constituye un aporte valioso a la ciencia mundial, ayudando a que la población latinoamericana tenga una representación equitativa en investigaciones de gran impacto.

Quienes deseen colaborar pueden obtener más información o completar la encuesta a través del correo [email protected] o en las redes sociales oficiales del proyecto.