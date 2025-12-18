Conflictos por alquileres en Salta: Bajaron las denuncias formales

La Dirección de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino presentó el balance de su gestión correspondiente al período 2024–2025, con números que muestran un crecimiento sostenido en la demanda de atención y una mayor presencia del Estado en la defensa de los derechos de los vecinos.

Durante el año 2025, el organismo registró un incremento del 40,1% en las consultas, un dato que refleja no solo el aumento de conflictos vinculados al consumo y a los alquileres, sino también una ciudadanía más informada y dispuesta a recurrir a los canales oficiales. En particular, las consultas generales sobre consumo crecieron un 26,8%, mientras que el área de inquilinos fue una de las más demandadas.

Uno de los cambios más significativos se dio en la atención digital. El uso de WhatsApp se consolidó como el principal canal de contacto, con un crecimiento del 76%, lo que permitió acelerar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso al servicio. Gracias a esta modalidad, los casos documentados aumentaron un 14,4% respecto al año anterior, mejorando el seguimiento y la trazabilidad de los reclamos.

En cuanto a la resolución de conflictos, el balance también arrojó resultados positivos. La tasa de acuerdos conciliatorios subió del 64,3% al 66,2%, mientras que las denuncias formales descendieron un 30%, pasando de 115 a 80 casos. Desde la Dirección atribuyeron este descenso a una política de prevención y conciliación temprana, que permite resolver conflictos antes de que escalen.

Otro dato destacado fue la mejora en la continuidad de los trámites. Los desistimientos bajaron de 21 a solo 6 casos, lo que evidencia un mayor compromiso de las partes involucradas y un acompañamiento institucional más efectivo a lo largo de todo el proceso administrativo.