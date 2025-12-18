¡Última chance! Mañana termina la subasta de vehículos oficiales, ¿cómo participar?

¡A no dejar pasar la oportunidad! Hasta este viernes, se encuentra abierta la posibilidad de participar en la 6° subasta electrónica de vehículos oficiales desafectados del Poder Ejecutivo provincial, un proceso gestionado por el Poder Judicial de Salta que pone a disposición cinco rodados de distintas categorías para que oferentes de todo el país puedan presentar sus propuestas a través de una plataforma digital.

La nómina de unidades a subastar incluye una camioneta Toyota Hilux modelo 2006 (4x4 doble cabina SRV 3.0), un furgón Peugeot Boxer modelo 2011, dos automóviles Renault Symbol Autentic modelos 2013 y un Chevrolet Corsa Classic del año 2011. En la plataforma oficial se incluyen todos los detalles técnicos de cada rodado, junto con fotografías descriptivas y los datos de contacto de la martillera interviniente para cualquier consulta adicional.

Para participar de este remate, los interesados deben ingresar al sitio subastas.justiciasalta.gov.ar, donde el sistema permite realizar ofertas y mejoras de último minuto hasta el cierre definitivo del proceso. Esta modalidad virtual ya cuenta con más de 9.100 usuarios registrados a nivel nacional, superando ampliamente la logística de las antiguas subastas físicas y garantizando una participación justa para todos los compradores interesados.

Un dato relevante de esta iniciativa es que la totalidad de los fondos obtenidos se destinará exclusivamente a la compra de bienes y equipamiento para las fuerzas de seguridad de la provincia. La prioridad será la modernización de las áreas administrativas y de Asuntos Judiciales de la Policía de Salta y del Servicio Penitenciario, permitiendo que activos en desuso se transformen en recursos operativos para la prevención del delito.