¡Última chance! Mañana termina la subasta de vehículos oficiales, ¿cómo participar?

Sociedad18/12/2025
110325_remate

¡A no dejar pasar la oportunidad! Hasta este viernes, se encuentra abierta la posibilidad de participar en la 6° subasta electrónica de vehículos oficiales desafectados del Poder Ejecutivo provincial, un proceso gestionado por el Poder Judicial de Salta que pone a disposición cinco rodados de distintas categorías para que oferentes de todo el país puedan presentar sus propuestas a través de una plataforma digital.

La nómina de unidades a subastar incluye una camioneta Toyota Hilux modelo 2006 (4x4 doble cabina SRV 3.0), un furgón Peugeot Boxer modelo 2011, dos automóviles Renault Symbol Autentic modelos 2013 y un Chevrolet Corsa Classic del año 2011. En la plataforma oficial se incluyen todos los detalles técnicos de cada rodado, junto con fotografías descriptivas y los datos de contacto de la martillera interviniente para cualquier consulta adicional.

subastas vehículos

Para participar de este remate, los interesados deben ingresar al sitio subastas.justiciasalta.gov.ar, donde el sistema permite realizar ofertas y mejoras de último minuto hasta el cierre definitivo del proceso. Esta modalidad virtual ya cuenta con más de 9.100 usuarios registrados a nivel nacional, superando ampliamente la logística de las antiguas subastas físicas y garantizando una participación justa para todos los compradores interesados.

Un dato relevante de esta iniciativa es que la totalidad de los fondos obtenidos se destinará exclusivamente a la compra de bienes y equipamiento para las fuerzas de seguridad de la provincia. La prioridad será la modernización de las áreas administrativas y de Asuntos Judiciales de la Policía de Salta y del Servicio Penitenciario, permitiendo que activos en desuso se transformen en recursos operativos para la prevención del delito.

