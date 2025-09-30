Desde un paraje en Salta hasta el podio del trail mundial, la historia de Gabriel Rueda

Gabriel Rueda nació en 1991 en El Candado Grande, un diminuto paraje rural de Salta que con el tiempo desapareció. Allí creció sin electricidad ni agua corriente, en una casa de adobe y madera junto a sus padres y cinco hermanos. Su infancia transcurrió entre la pobreza y el trabajo duro en la plantación de café que daba vida al lugar. Hoy se consolida como un referente del deporte salteño.

“En donde nací no había nada, estábamos aislados. Vivíamos de los chanchos y las gallinas que criábamos y de la quinta propia, donde sembrábamos maíz y papas. Cuando alguien cazaba algo, lo repartía entre las familias, porque no había heladeras”, recuerda Gabriel, hoy de 34 años, en diálogo con Clarín.

Su curiosidad lo llevó a la escuela del paraje, un pequeño edificio con una sola maestra para todos los niveles. Allí aprendió a leer antes que sus compañeros y descubrió su pasión por el estudio. A los 9 años, su familia se mudó a Aguas Blancas para que pudiera continuar la secundaria. Fue en esa etapa cuando un profesor detectó su talento para las matemáticas y lo preparó para las olimpiadas nacionales, experiencia que lo marcaría para siempre.

En una de esas competencias escuchó por primera vez hablar del Instituto Balseiro, en Bariloche, y decidió que quería ser ingeniero nuclear. Tras iniciar Ingeniería en Petróleo en Cipolletti, rindió el exigente examen de ingreso y logró entrar al prestigioso instituto. “Me dieron una beca de $3.500 por mes, el doble de lo que ganaba mi viejo como empleado municipal. Por primera vez pude ir al súper y llenar el carrito”, recuerda.

Se recibió en 2014 y comenzó a trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero mientras estudiaba, otra pasión había comenzado a crecer: correr. Empezó como una forma de despejarse y mantenerse en forma, hasta que un entrenador lo vio y lo desafió a competir. Ganó la 4 Refugios de Bariloche y descubrió su talento para el trail running.

Desde entonces, el deporte lo llevó a lo más alto. En 2021 se instaló en España para hacer un máster en Big Data y Ciencias de Datos, al mismo tiempo que se consolidaba como atleta profesional. En 2023 completó el Ultra-Trail de Mont Blanc en 21 horas y 59 minutos, con un histórico 13º puesto, el mejor resultado para un argentino en esa carrera.

Actualmente vive en Barcelona, donde combina su trabajo como analista de datos part time con los entrenamientos diarios. “Tengo marcas que me auspician, entonces con un trabajo a medio tiempo me alcanza. Estoy orgulloso de hacer este balance entre correr y trabajar, teniendo en cuenta de dónde vengo y todo mi recorrido”, resume.

El sábado 27 de septiembre volvió a representar a la Argentina en el Mundial de Trail en Canfranc, España, y terminó 19º entre 1.800 corredores. Lejos de conformarse, Gabriel sigue mirando hacia adelante: “Quiero seguir entrenando y dedicándome al deporte, porque, por una cuestión física, no sé por cuántos años más lo voy a poder hacer. Mi objetivo es seguir compitiendo al más alto nivel”.