Más de 50 salteños buscan ser guardavidas en las piletas municipales de Salta

El reciente sábado, la Municipalidad a través de la Agencia Salta Deporte, llevó a cabo el examen de guardavidas para la temporada de verano 2025/26.

En esta oportunidad, cerca de 50 postulantes rindieron con el deseo de formar parte del equipo municipal para la nueva temporada.

Por la mañana, se realizó la prueba acuática en el natatorio Juan D. Perón, mientras que por la tarde la de pedestrismo y de RCP en el Carlos Xamena.

Cabe destacar que el municipio necesita contar con 40 guardavidas para las actividades de verano.

Olimpia Aguiar, coordinadora de la Escuela de Natación explico que "evaluamos las diferentes maniobras que un guardavida debe saber, ya que esto es muy importante. Queremos contar con personal más que capacitado para la temporada que se avecina garantizando la seguridad de los bañistas que concurran a las piletas municipales".