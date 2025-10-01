Diego necesita la ayuda de todos para poder seguir adelante y ser el sustento de su hija

Diego Hernán Pardo, vendedor ambulante y papá de una nena de 8 años, atraviesa una situación crítica de salud y económica. Fue diagnosticado con hernia de disco, artrosis en toda la columna sin poderse moverse y no poder trabajar, lo que le provoca dolores intensos, problemas de circulación y riesgo de perder la movilidad de sus piernas y poder quedar en sillas de ruedas

Los médicos le indicaron un tratamiento urgente con vitamina B12 y otros medicamentos como DICLOFENAC, keterolac, dexametazona en ampollas, para calmar sus dolores de columna , cuyo costo supera lo que él puede afrontar. Debido a su enfermedad ya no puede trabajar en los colectivos, lo que agrava su situación y la de su hija.

“Que una hija te diga que tiene hambre es lo más duro. No pedimos lujos, pedimos la oportunidad de seguir adelante”, contó Diego con mucho dolor.

Si querés ayudar a Diego podes hacerlo donando dinero vía Pay: usuario Diegopardo79 o Comunicándose con él al 387 591 2181 o bien donando medicamentos (vitamina B12, Ketorolac, Diclofenac, Dexametasona, Magnesio).