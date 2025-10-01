Una leyenda de Brasil, pidió que Scaloni convoque al exBoca Agustín Rossi

Agustín Rossi está teniendo un presente soñado en el Flamengo. El arquero argentino de 30 años fue clave en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata al contener dos remates en la definición por penales (avanzó a las semifinales donde enfrentará a Racing) y ha recibido grandes elogios de parte de Emerson Leao, una leyenda del arco de Brasil.

El ex arquero de la selección brasileña, que participó de cuatro Copas del Mundo con la Verdeamarela e integró el plantel campeón en México 1970, indicó en una entrevista que Rossi merece una oportunidad en la selección argentina. “Está en un buen nivel y creo que merece algo mejor, porque está mostrando una gran capacidad”, opinó Leao en declaraciones al programa Super Deportivo de Radio Villa Trinidad.

"Tiene una performance suficiente para estar en la selección argentina"

“Cuando llegó a Flamengo no era tan conocido y tuvo que esperar para ser titular y fue adquiriendo un rendimiento cada vez mejor. Tiene una performance suficiente para estar en la selección argentina. Tiene la confianza suficiente para jugar allí. Es un gran arquero, está evolucionando y será mejor todavía. Su participación en la selección argentina elevaría su nivel y su moral. Está jugando en uno de los mejores equipos de Brasil como es el Flamengo y merece ser observado por Scaloni”, afirmó el brasileño de 76 años.

Rossi llegó al Flamengo en septiembre de 2023 tras un breve paso por Al Nassr de Arabia Saudita, donde fue cedido a préstamo desde Boca Juniors, dueño de su pase. Con el conjunto de Rio de Janeiro, el arquero lleva disputados 126 partidos y mantuvo su valla invicta en 63 oportunidades. Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.