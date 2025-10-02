Robó en Tres Cerritos, en el Centro y la Policía lo detuvo

Robó en Tres Cerritos, en el Centro y la Policía lo detuvoPoliciales02/10/2025
Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales detuvieron a un hombre de 59 años que está vinculado a dos robos.
Los robos se cometieron en los barrios Tres Cerritos y Centro. Tras un llamado al 911, se alertó que había cometido uno de los ilícitos en calle Almirante Brown, donde sustrajo dinero.
En ese contexto, y con las características aportadas por los operadores del Centro de Videovigilancia, identificaron y detuvieron al sospechoso, en avenida Reyes Católicos y Las Acacias, donde quedó detenido.
Los efectivos le secuestraron una motocicleta con requerimiento judicial que habría sido utilizada para la comisión del hecho, dinero, entre otros elementos.
Te puede interesar
Lo más visto