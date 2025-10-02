Robó en Tres Cerritos, en el Centro y la Policía lo detuvo

Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales detuvieron a un hombre de 59 años que está vinculado a dos robos.

Los robos se cometieron en los barrios Tres Cerritos y Centro. Tras un llamado al 911, se alertó que había cometido uno de los ilícitos en calle Almirante Brown, donde sustrajo dinero.

En ese contexto, y con las características aportadas por los operadores del Centro de Videovigilancia, identificaron y detuvieron al sospechoso, en avenida Reyes Católicos y Las Acacias, donde quedó detenido.

Los efectivos le secuestraron una motocicleta con requerimiento judicial que habría sido utilizada para la comisión del hecho, dinero, entre otros elementos.