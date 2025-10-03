"Vivimos en una zona roja”: denuncian droga y prostitución a plena luz por Av. Corrientes

La preocupación crece entre los vecinos de calles Corrientes y Florida, quienes aseguran que la zona se transformó en un foco de inseguridad con robos, venta de drogas y prostitución a plena luz del día. En diálogo con Somos Salta, los testimonios reflejan la angustia de quienes habitan el barrio.

“Sigue habiendo robos en la zona y ahora es peor porque hay prostitución en la mañana temprano, cuando los chicos van hacia las escuelas. El tema es que ahora hay un telo, íbamos a hacer una sentada allí pero no, respetamos el trabajo de los demás”, relató una vecina.

La misma mujer señaló además que la situación se volvió insostenible: “Todos los travestis viven ahí, estamos hartos de los piperos, ayer saqué a uno con un aragán. Así seamos pocos vamos a seguir con esta lucha”.

Otra vecina coincidió en que, pese a los reclamos, las autoridades no dieron respuestas concretas: “Hemos hablado con muchas autoridades, pero no tuvimos respuestas concretas. Con respecto a la policía se dispuso que los travestis no pueden ser levantados del lugar, solo se los sanciona, pero no se los traslada, creo yo porque los ampara ciertos organismos. Necesitamos que todos se hagan cargo, están atentando con la vulnerabilidad de los niños”.

La inseguridad también golpea directamente a los hogares. Una de las mujeres contó: “A mí me reventaron el portón de mi casa, no se puede salir, no se puede comprar nada. Tengo mi hijo discapacitado y el otro día estábamos esperando el colectivo y es peligroso, la verdad me da miedo salir. Queremos tranquilidad”.

“Vivimos en una zona roja. A veces nos da miedo hasta sacar la basura"