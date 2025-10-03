Irresponsabilidad, vecinos padecen por un terreno abandonado y "tomado" por adictos

Vecinos de V° Soledad hoy viven una situación sumamente problemática provocada por un terreno abandonado en calle Dávalos N°72, que se convirtió en el aguantadero de personas en situación de calle.

Verónica, una de las vecinas que encara el reclamo y el pedido para que el propietario del terreno tome acción contó que, tras averiguaciones se pudo determinar que estaría a nombre de una sociedad. La mujer explicó que: "Es gente en situación de calle, ya se hicieron sus chozas, hacen fogatas todas las noches, vuelen botellas de vidrio porque entre ellos se agarran a pelear.

La mujer, que vive al lado del terreno agregó que: "Se meten mujeres a prostituirse, drogares y además traen la basura que juntan de la calle y la dejan en el terreno. No podemos decir nada. La mora que esta en ese terreno la quiero hacer podar y no lo puedo hacer porque me contestan, o me insultan y no puedo hacer nada".

indicó que permanentemente hay 3 personas adultas que: "Estan hace un par de meses. Estaban viviendo en un acoplado que teníamos en la esquina, denunciamos y lo sacaron y con el tiempo se fueron metiendo en el terreno".

Por su parte el vecino Eduardo Ceballos, quien averiguó el nombre de la Sociedad que sería la propietaria del lugar dijo que: "Queremos ver que nos den alguna solución, que se presente el vecino. Vamos a ver si podemos ir a hablar con esta sociedad y ver que pueden hacer".

La problemática para los vecinos radica en que el lugar se ha convertido en estos últimos meses y con un nuevo dueño, en un aguantadero y el lugar de acopio de basura que luego vendenen recicladoras. Sumado a los hechos antes mencionados, como consumo, violencia y prostitución. El problema es el agunatadero y que están haciendo un acopio de basura. Almacenan plástico, todo tipo de basura que comercializan en las recilcadoras.

Ceballo dijo por Multivisión Federal que: "A lo mejor no sepa de la problemática y si no hace nada veremos con algún abogado de intimarlo"