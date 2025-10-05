George Russell ganó el GP de F1 en Singapur y Franco Colapinto terminó 16º

George Russell ganó el GP de F1 en Singapur y Franco Colapinto terminó 16º05/10/2025
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 16ª en la decimoséptima fecha del Gran Premio de F1, en el circuito de Marina Bay, en Singapur, donde largó desde la decimosexta posición.
Ganador resultó el británico, George Russell (Mercedes), quien sumó su segunda victoria en la temporada. En tanto, Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) completaron el podio., mientras que Oscar Piastri, líder del campeonato, finalizó cuarto.
