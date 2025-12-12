Se conoció cuánto cobrarán los jubilados a partir de enero del 2026

Jubilados y pensionados tendrán un nuevo incremento a partir del mes que viene.

Los montos se determinan según el índice de precios correspondiente a noviembre. Con la confirmación del IPC de noviembre, ANSES aplicará en enero de 2026 un reajuste del 2,47% sobre las jubilaciones y pensiones.

El porcentaje anunciado impactará directamente en los montos vigentes y redefinirá tanto el haber mínimo como el máximo del sistema previsional, actualizando los ingresos de acuerdo con la inflación registrada dos meses atrás.

Así, el haber mínimo pasará de $340.879 a $349.299, mientras que el haber máximo se incrementará de $2.293.793 a $2.350.454. Este ajuste se suma a los aumentos mensuales ya aplicados durante 2025 y forma parte del mecanismo establecido para preservar el poder adquisitivo de los jubilados frente a la evolución de los precios.