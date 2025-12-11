Gimnasia y Tiro: Racing se llevaría al “Pollo” Rojas

Mientras se prepara para encabezar la pretemporada en Jujuy, Gimnasia y Tiro, perdería una de sus figuras más importantes.

A mediados de este año, Fabricio “El Pollo” Rojas, había adelantado que no firmó la continuidad y no descartaba la posibilidad de irse del club de la Vicente López. Finalmente, esta posibilidad se materializaría, y el jugador partiría de Salta.

“El jugador del momento en Gimnasia es el Pollo Rojas y Racing de Córdoba le hizo llegar una propuesta formal” aseguró el periodista Javier Aparicio en Pelo y Barba. La propuesta está siendo analizada por el delantero, pero sería mucho mejor que la oferta actual.