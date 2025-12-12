Habló la víctima de abuso por parte de Marina Jiménez: “De alguna manera lo borré hasta que pude hablar”

Ayer se conoció la condena a 10 años de prisión para Marina Jiménez, histórica fundadora y directora del Ballet Salta por abuso sexual contra su nieto, Emanuel Jiménez.

Emanuel brindó una nota al medio Punto Uno, donde comentó que todavía no cree lo que sucede y que fueron semanas muy duras donde tuvo que declarar en Comodoro Py (donde se encuentran los Tribunales Federales) y seguir con su vida: “Muy shockeante, todavía no caigo”.

“Siempre me imaginé que todo esto era parte de mi cabeza, de alguna manera lo borré hasta que lo pude hablar con un amigo en Salta cuando vivía allá”, dijo el joven que hoy tiene 28 años y reside en Buenos Aires.

“Hasta ese momento me hacía como que no había pasado nada, yo viví amenazado en el sentido que no podía contar eso”.

Si bien dijo que trató de hacer una vida lo más normal posible, se sentía mal consigo mismo y avergonzado por la situación que vivió: “Mucho me decían, pero vos tenés cosas muy buenas y se te ve siempre triste y no sabía porque hasta que pude hablar”.

Los hechos habrían ocurrido entre los 10 años y 17 años de edad de Emanuel.