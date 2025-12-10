Primera graduada universitaria de la Puna: "Es un logro enorme, representa esfuerzo y mucho sacrificio"

El desarraigo para muchos jóvenes que buscan formarse, ya sea de la misma capital que emigran hacia otras provincias o del interior hacia nuestra ciudad, es el costo que deben pagar para buscar un futuro mejor.

Desde la UNSa, con extensiones aúlicas se empezó a prestar imporancia a esta situación y es así que en 2021 San Antonio de los Cobres recibió la llegada de la carrera de Tecnicatura en Electromecánica y hoy, con total orgullo, festejan a su primer graduada, Fátima Carral de 23 años.

La joven graduada, oriunda de la localidad contó: "Soy la primer egresada de la tecnicautra electromecánica de la UNSa, extensión aúlica, San Antonio de los Cobres. Ya sea que estés aquí, en San Antonio de los Cobres o en algún lugar de la ciudad de Salta, te animo a que estudies esta carrera".

Agregó: "Me recibí del secundario en el 2019, ese mismo año me enteré que la carrera se iba a dictar aquí, en San Antonio de los Cobres. Hoy en día es mi profesión. La UNSa hizo posible que pudiera estudiar una carrera universitaria cerca de mi familia y de mi comunidad".

Por último, expresó: "Graduarme de la Universidad Nacional de Salta, es un logro enorme y muy significativo. Representa esfuerzo, sacrificio y la satisfacción de haber alcanzado una meta que parecía muy lejana".