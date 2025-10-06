El día que el gobernador Gustavo Sáenz discutió con Espert

Eran principios de marzo cuando el gobernador Gustavo Sáenz tuvo una entrevista con TN en la que estaba presente el diputado libertario, José Luis Espert y hablando sobre la necesidad de actualizar el sistema de coparticipación, el diputado le recriminó al mandatario salteño que la provincia debía producir más para transferirle a Nación.

El gobernador no dudó en responder, le dijo al ahora cuestionado diputado nacional que él sólo velaba por "los intereses de su gobierno".

En la entrevista, se habló de la convocatoria de Milei a los gobernadores, que a Sáenz le parecía conducente. El diario La Nación publicó una nota al respecto al día siguiente y citó a Saénz respecto de la convocatoria al diálogo: “Es el mejor camino que se ha elegido”, evaluó. “Lo que tenemos que buscar es la Argentina del encuentro y el federalismo. Pero las autopistas terminan en Córdoba... desde Santiago del Estero hasta Salta y Jujuy son las rutas de la muerte. Tenemos que pagar hasta tres veces más la luz y el gas... Comparemos la factura de la luz del más pobre de Salta y el que vive en Puerto Madero. No es justo”.

Ante esto, el libertario sostuvo que: "A provincias como Salta le recontra conviene que la coparticipación termine tal y como está concebida, que hoy por hoy le quita a las provincias ricas y les da a las chicas. Le convendría una economía bien abierta para que Salta pueda inundar al mundo con los productos que tiene”, una concepción centralista cuanto menos.

Ante esto, el gobernador Sáenz comentó que el norte no cuenta con las mismas posibilidad y pidió por estabilidad institucional ya que "esto es lo que permitiría a provincias como Salta captar inversiones extranjeras que potencien el desarrollo interno".

LaNación replicó un momento de roces en el debate: "La tensión comenzó a escalar cuando Espert dijo, con tono provocador, que de ahora en más Salta produciría más y por ende le daría más a Nación". "Le va a dar plata al gobierno nacional para que no suba Ganancias”, dijo Espert como chicana.

"¿Usted es diputado nacional por...?”, repondió Sáenz a lo que agregó: "No veo que defienda al norte argentino, sino al gobierno nacional. No soy delegado nacional de nadie como usted. Usted defiende solo los intereses de su gobierno".