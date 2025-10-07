Récord de trasplantes renales en Salta: “Estamos cerca de los 40 y queremos llegar a 60”

El Hospital Oñativia marcó un nuevo récord en materia de salud: en lo que va de 2025 ya se realizaron 38 trasplantes, superando los 34 concretados durante todo el año pasado.

En diálogo con Somos Salta, Raúl Pidoux, jefe del Programa de Trasplantes del hospital, destacó el avance y el trabajo conjunto entre instituciones.

“Tuvimos un número creciente, estamos cerca de llegar a los 40. La idea es llegar a 60, vamos a ver si podemos cumplir ese objetivo”, señaló.

Pidoux explicó que esta semana se concretaron dos trasplantes, uno con donante vivo y otro con donante cadavérico proveniente del Hospital San Bernardo, y destacó la cooperación permanente: “La mayor cantidad de ablaciones se realizan en el San Bernardo, pero nosotros recibimos órganos de todo el país. Hace mucho que venimos trabajando conjuntamente”, subrayó.

Por su parte, el gerente del Hospital Oñativia, Marcelo Nallar, remarcó el crecimiento sostenido del programa: “Hemos logrado una estructura tanto en el factor humano como ediliciamente, que ya trabaja de forma automática. Los resultados están a la vista, con el incremento de trasplantes año a año”, aseguró.

Finalmente, destacó la importancia del trasplante como única salida para muchos pacientes:“Realmente todos los pacientes que están en diálisis, la única cura que tienen es el trasplante”, enfatizó Nallar.