Se realiza un nuevo operativo de ablación multiorgánico en Salta, ¿quién fue el donante?

Todo fue puesto en punta en la mañana de este jueves, para la concreción de un nuevo operativo de ablación multiorgánica, con la derivación de distintos órganos para salvar más vidas, siendo los mismos de un hombre que falleció recientemente.

Al respecto de este operativo InformateSalta dialogó con el director del CUCAI, el doctor Luis Canelada, quien supo compartir más detalles sobre el operativo, confirmando primeramente que los órganos pertenecen a un paciente masculino quien estuvo en terapia intensiva del hospital San Bernardo.

“Está trabajando todo el equipo de Salta en este operativo que probablemente será multiorgánico, haciendo los estudios ahora, con hígado, corneas y riñón”, agregó el profesional sobre la determinación del material a trasladar.

“Podemos presumir que puede ser lo hepático derivado hacia una emergencia al hospital Argerich (en Buenos Aires), la parte renal y de córneas probablemente quede aquí, en Salta, generalmente queda aquí, siempre y cuando haya compatibilidad, para receptores de aquí que necesitan trasplante”, precisó.

Con estas acciones, Canelada aprovechó para destacar toda la labor del personal médico de Salta ante este tipo de situaciones. “Agradecemos al gran equipo que hay en el hospital San Bernardo, a todos los profesionales de un equipo idóneo, que a veces no los resaltamos y recalcamos, pero en Salta hay un potencial muy importante”, concluyó.