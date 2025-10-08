A 10 años de su aprobación, diputados pidieron la Reglamentación del Régimen de Sponsorización y Tutoría del Deporte

La Ley 7874 referente al Régimen de Sponsorización y Tutoría del Deporte fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Salta, el 1 de junio de 2025, hace más de 10 años.

En la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, se aprobó un proyecto de declaración en donde se solicita que el Poder Ejecutivo provincia, arbitre las medidas necesarias para la reglamentación de la normativa.

El pedido de autoría del diputado por el departamento de Orán, David Taranto, quien aseguró que esta iniciativa va a beneficiar a deportistas, sobre todo del interior. “La falta de reglamentación hace que la ley no sea utilizada, necesitamos se incluya en el presupuesto” pidió.



El diputado por Capital, Juan Esteban Romero, que también había presentado un proyecto solicitando la reglamentación, aseguró que esta iniciativa es muy importante para fomentar el deporte salteño y no representa un gasto, sino que es inclusión social.

El Régimen prevé que la Sponsorización beneficie a deportistas salteños y a cambio, sostiene el artículo 19 de la legislación, del total del dinero depositado por el sponsor o tutor el 50 % de ese monto goza del beneficio a favor del contribuyente del Impuesto a las Actividades Económicas, dispuesto por esta Ley.