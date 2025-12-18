Trapitos: El Senado aprobó el proyecto del intendente Emiliano Durand para agravar las penas

El proyecto fue impulsado por el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, junto al senador por Capital Gustavo Carrizo, actual secretario de Minería de la provincia. Fue aprobado esta semana en la Cámara Alta Provincial. La iniciativa busca agravar las penas a los trapitos y evitar los incidentes que se vienen registrando en diferentes puntos.

Se le dio media sanción a las modificaciones en la Ley de Contravenciones, la cual propone dotar a la policía de una herramienta legal para impedir la comisión de graves hechos.

El miembro informante fue el senador por La Viña, Jorge Soto, quien aseguró que se apunta a las personas que pretenden, indebidamente, el cobro por estacionamiento, cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública.

Soto afirmó que en muchos casos, los trapitos “son organizaciones que aparecen colaborando con los conductores para facilitar la maniobra de estacionamiento, pero, una vez el vehículo estaciona, exigen el pago de estacionamiento u ofrecen el servicio de limpieza o cuidado”.

Agrego que los conductores acceden por temor a daños en sus vehículos.

Los cambios aplican hasta 40 días o 40 días multa para quienes lleven adelante estas acciones, y que las penas serán de cumplimiento efectivo cuando se compruebe la existencia de una organización detrás de esta actividad. Los costos de los días multa serán de 10 litros de la nafta más cara.