Senadores pidieron obras para la Ruta Provincial 33 por las lluvias y la demanda turística

En la última sesión del Senado Provincial, los legisladores trabajaron sobre tablas en un proyecto que solicita a Vialidad Provincial realice los trabajos correspondientes para garantizar la circulación. 

El senador por La Poma, Dani Nolasco, detalló que el pedido es “sobre todo en esta época debido a la gran afluencia turística y la temporada de lluvias”. Agregó también que hay muchos derrumbes y la Ruta 33 es muy necesaria.

“Esta ruta es para turistas, vecinos, estudiantes, pequeños productores, vehículos de seguridad. Nuestra urgencia es pedirle a Vialidad de la Provincia ponga las maquinarias correspondientes y esté atento” detalló el legislador. 

