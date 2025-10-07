FONPLATA: Se oficializó la autorización para el financiamiento por 100 millones de dólares

El Ejecutivo promulgó la Ley N° 8506, que autoriza a acceder a un financiamiento de hasta 100 millones de dólares con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, conocido como FONPLATA.

Los fondos estarán destinados a la ejecución del Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio, una iniciativa estratégica para fortalecer la infraestructura vial, los sistemas de agua y saneamiento, y la dotación tecnológica en los pasos fronterizos.



El objetivo del programa es promover el desarrollo sostenible y la integración territorial de la provincia, potenciando su rol dentro del corredor bioceánico que conecta el norte argentino con Chile, Paraguay y Brasil.

Según la normativa sancionada por la Legislatura provincial, el préstamo tendrá un plazo de amortización de 20 años, con cinco años y medio de gracia, y un período de desembolsos de cinco años. Los intereses estarán basados en la tasa SOFR, más un margen fijo de 233 puntos básicos.

El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, será el encargado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, pudiendo hacerlo con fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos. Además, se establece que las contrataciones y adquisiciones vinculadas al programa deberán ajustarse a los procedimientos previstos por FONPLATA y el Manual Operativo del Programa.