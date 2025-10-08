¡Epa! Permisionarios piden subir el estacionamiento medido a $1000

Desde la joranada del martes, surgió la noticia de una posible solicitud de aumento en la tarifa de estacionamiento medido, surgieron distintas opiniones, pero finalmente este miércoles el referente confirmó que ya se solicitó, a pesar de que el aumento establecido por ordenanza debería llevarse adelante en el mes de Diciembre.

Oscar Luna, referente de los permisionarios en Salta, se refirió a la solicitud de un nuevo aumento en la tarifa de estacionamiento medido y dijo que: "creemos que la situación económica que el vive el país y la provincia es muy dificil.El sector de los estacionamiento medido, es uno de los sectores más golpeados y vulnerables de nuestra provincia y es dificil día a día llevar un desayuno un almuerzo a nuestra mesa con estos $600".

Advirtió que en el mes de Diciembre, por Ordenanza deberían tener una modificación y pretenden anticiparse: "Hemos sugerido el monto de $1000. Esperemos que esto sea factible. Nosotros comparamos con otras provincias o ciudades, seguimos siendo baratos aunque algunas autoridades dicen que es el estacionamiento más caro del país".

El permisionario consideró que quien trabaja a diario entenderán este aumento y dijo que: "Si comparamos con las playas de estacionamiento con el precio que tenemos nosotros, estamos por debajo. Las playas te cobran de acuerdo a la zona, $1500, $2000, $2500. No quiero polémica con nadie pero no sé quien regula eso", aseveró por FM Profesional.