En los próximos días podría dispararse el precio de la coca

A pesar de que los comercios esperaban una leve baja luego de Navidad, las recientes condiciones climáticas que causaron una creciente en el Río Bermejo habrían afectado a algunas plantaciones bolivianas, lo que causaría el efecto contrario.

Al contexto de los cultivos dañados debe sumarse que la crecida del cauce de agua ocasiona que resulte más complicado el cruce de la frontera.

Lo cierto es que comerciantes de la ciudad de Salta ya advierten a sus clientes que en los próximos días podría haber aumento debido a una posible escacez de hoja de coca.

Actualmente, la variedad especial, de mayor calidad y de hoja más grande, ronda los $14.000 el cuarto kilo en el Mercado San Miguel. Un escalón más abajo se ubica la hoja mediana, a unos $13.000, mientras que la llamada paceña más chica se consigue alrededor de $12.000. La opción común, considerada la de menor calidad, se ofrece a unos $10.000, aunque los vendedores insisten en que no rinde ni sabe igual.