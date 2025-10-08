El Plan Piloto de Asistencia Virtual Jurídica se expande hacia los municipios de El Tala y La Candelaria

Los municipios de El Tala y La Candelaria formalizaron su adhesión al Plan Piloto de Asistencia Virtual Jurídica “Defendiendo tus Derechos”, una iniciativa impulsada por la Defensoría General de la Provincia de Salta que busca acercar el servicio de defensa pública a las comunidades del interior mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Los convenios de cooperación fueron firmados por el Defensor General, Dr. Martín Diez Villa, junto al intendente de El Tala, Daniel Omar Ponce, y el intendente de La Candelaria, Ceferino Díaz, quienes coincidieron en la importancia de implementar mecanismos que garanticen el acceso a la justicia de manera ágil, gratuita y equitativa para todos los ciudadanos.

A través de estos acuerdos, los vecinos de ambas localidades podrán acceder a asesoramiento jurídico gratuito en materias penales, civiles, laborales, de familia y de protección de derechos de personas en situación de vulnerabilidad, mediante la plataforma digital de la Defensoría General, que permite realizar consultas y entrevistas con defensores oficiales sin necesidad de traslados.

En el marco del convenio, los municipios se comprometen a habilitar espacios físicos con conexión a internet y equipos informáticos para garantizar la atención virtual en un entorno adecuado, además de difundir el servicio en sus canales institucionales y redes sociales, promoviendo su utilización por parte de la comunidad.

El Defensor General, Dr. Martín Diez Villa, destacó la importancia de continuar ampliando la red de cobertura territorial del Ministerio Público de la Defensa: “Con estas adhesiones seguimos fortaleciendo una política que acerca el servicio de defensa pública a cada rincón de la provincia. El Plan Piloto de Asistencia Virtual permite garantizar derechos, eliminar barreras geográficas y brindar respuestas concretas a las personas que más lo necesitan”, expresó.

El Plan Piloto de Asistencia Virtual Jurídica “Defendiendo tus Derechos” se consolida así como una herramienta innovadora que promueve la modernización institucional y la inclusión digital en el acceso a la justicia, con presencia creciente en distintos municipios del interior provincial.

Con la incorporación de El Tala y La Candelaria, ya son 16 los municipios que suscribieron a esta iniciativa que busca construir una justicia más cercana, accesible y al servicio de todos los salteños.