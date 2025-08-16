La Provincia renovó la flota vehicular municipal con un nuevo minibús para La Candelaria

El gobernador Gustavo Sáenz entregó un minibús Okm a La Candelaria, en el marco del plan de renovación del equipamiento vehicular de los municipios que lleva adelante la Provincia, a través de la Secretaría del Interior. Está destinado a actualizar y ampliar la flota municipal para mejorar servicios a los vecinos, brindar más seguridad y eficiencia en las prestaciones a la comunidad.

Las llaves fueron recibidas por el intendente de la localidad, Ceferino Díaz quien agradeció al Gobernador “por la entrega de esta camioneta para uso municipal que inmediatamente se comenzará a utilizar, ya que viene a reemplazar al otro vehículo que ya había cumplido su ciclo”. Destacó en este sentido la decisión política de Sáenz de trabajar para responder a las necesidades de los municipios del interior”.

Por su parte el secretario del Interior, Javier Diez Villa remarcó la importancia “de esta nueva herramienta de trabajo para La Candelaria, que va a permitir el traslado de forma segura y a distintos lugares de la provincia de jóvenes y adultos que participen de actividades sociales, deportivas y recreativas, entre otras, respondiendo a la demanda del Municipio”.

Aseguró que “desde el Gobierno de la Provincia y la Secretaría del Interior se continúa trabajando, según lo marca el gobernador Gustavo Sáenz, con criterio federal, atendiendo las necesidades municipales, que para muchos puede ser poco, pero que tiene un alto impacto en la calidad de vida y en la gestión, sobre todo, de los municipios”.

Sobre la entrega de vehículos que la Provincia viene realizando explicó que “desde la Secretaría se entregaron aproximadamente 10 camionetas de este tipo, pero también otras maquinarias viales como retropalas, palas cargadoras y camionetas, esenciales en algunos municipios lejanos de difícil acceso”.

Finalmente, Diez Villa se refirió a la cantidad de obras que se vienen ejecutando en el interior a pesar del difícil contexto económico. “Pese a los recortes de fondos de Nación y a la merma de la coparticipación de los ingresos propios, no se deja de trabajar, de gestionar y realizar obras. Todos los municipios están con obras, se estiman entre 5 y 6 obras por municipio. Esto tiene que ver con una política de Estado de no dejar de hacer obras, por más pequeñas que sean y que estén destinadas a cambiar y mejorar la calidad de vida de los salteños”.

El minibús es marca Ford, modelo 2025, con caja automática, capacidad para 18 personas y con todos los elementos de seguridad necesarios.