Grave denuncia por abuso policial en la puerta de un boliche salteño: "Nos trataron como basura"

Una joven denunció públicamente haber sido víctima, junto a su hermana menor, de violencia policial a la salida del boliche “Salón”. El hecho ocurrió durante el fin de semana y se viralizó a través de las redes sociales, donde circularon videos que muestran parte del procedimiento.

En declaraciones al programa ElCamióndeGermánNoticias, Juli -la hermana mayor- relató que todo comenzó cuando la Policía sacó a su hermana del local por ser menor de edad. La joven explicó que la menor solo había pedido internet o dinero para poder comunicarse con ella y retirarse, pero los efectivos la hicieron esperar afuera. “Cuando veo que las policías la pechoneaban y la pegaban contra la pared, reaccioné. Eran cuatro mujeres y un varón, le pegaron rodillazos en la cabeza. Yo dije que estaba embarazada para que pararan, pero no lo hicieron”, contó.

"Yo dije que estaba embarazada para que pararan, pero no lo hicieron”

Según su versión, en ningún momento agredieron a los policías hasta que su hermana se defendió de los empujones. “La agarraron de los brazos hacia atrás, una la tomó del pelo, y ahí ella reaccionó con un cabezazo. No justifico que haya menores en el boliche, pero eso no les da derecho a golpearlas así”, afirmó.

Juli denunció además que intentaron impedirle grabar la situación, la demoraron por filmar y las trasladaron a la comisaría, donde también habrían sido maltratadas. “Nos trataron como basura. A mi hermana le quedaron chichones, rasguños y el labio partido. En la ficha pusieron que yo agredí a un policía, pero todo está grabado. Solo filmé”, dijo.

La joven pidió que se investigue lo ocurrido y remarcó que, más allá de la presencia de menores en el boliche, “la Policía no puede abusar de su poder ni reaccionar con violencia”.