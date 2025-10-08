Denuncian bullying en la Esc. Julio Argentino Roca: “Mi hijo siente miedo”

En la escuela Julio Argentino Roca la madre de un alumno de 5to grado denuncia un caso de bullying contra su hijo que llegó a amenazas sobre su integridad física.

Mónica Mariscal es quien lleva adelante esta denuncia que ya fue presentada inclusive en la Comisaría, pero busca que las autoridades tanto de Educación como de la Justicia tomen cartas en el asunto por hechos de amenazas y agresiones que datan desde el año 2023.

En ese entonces el compañero de su hijo lo amenazó pasándole la uña por el cuello, lo cual fue informado en la institución quedando solo en el cuaderno psicopedagógico y no en un acta: “Yo les digo que es un antecedente porque desde ahí viene con agresiones verbales, físicas, en algunas ocasiones se enojó y tiró todo de los asientos y revoleó una silla de metal dándole a mi hijo en la espalda” dijo la mujer a Que Pasa.

Si bien intentó hablar con la madre del niño le fue imposible ya que le propinó insultos, y que, a pesar de ser solicitados los informes psicopedagógicos por la institución, los padres no colaboran.

“Estoy pidiendo ayuda, llegué a un centro de salud que está cercano a la escuela y me dijeron que la escuela debería haber activado un protocolo, que no se hizo, pido que ayuden a los chicos todos los actores que deben interferir” señaló Mónica.

El pasado 7 de agosto su hijo fue amenazado con un clavo luego del izamiento de la bandera: “El otro alumno saca de su mochila un clavo y desde las ultimas filas se dirige a las primeras filas para amenazarlo a mi nene y le dice si me molestas te apunto con esto y le pone el clavo en el pecho, todos los demás compañeros lo vieron”, por ese motivo su hijo salió corriendo a darle aviso a una celadora que se encontraba cercana, pero solo días después Mónica se enteró por su confesión, ya que desde la institución no le dieron aviso.

“Minimizan toda la situación, mi nene me dice en casa mamá tengo miedo de ir a la escuela, que mi compañero lleve algo más para lastimarme”.

Desde ese momento empezó su peregrinar presentándose ante los actores pertinentes, pero sin respuesta, solo el traslado de su hijo del 5to A al 5to B, pero sostiene que no es la solución.

“Ya no se a quien pedir ayuda, esta situación es cada vez peor, mi niño es agredido de maneras diferentes, hoy con un clavo”.

A pesar de haber antecedentes de este compañero, muchos padres no hablan por miedo, para finalizar sostuvo: “No los están conteniendo a los chicos, todos estos problemas de conducta están diciendo algo, que necesitan ayuda”.