Rivadavia: Abuelo golpeado, denunció a su nieto por violencia

Policiales08/10/2025
violencia abuelos

Durante el balance de operativos policiales en Santa María, en el departamento de Rivadavia, se registró un caso de violencia intrafamiliar. Un hombre mayor de edad, de aproximadamente 75 años, denunció penalmente a su nieto tras haber sido agredido por él.

Especialistas y autoridades locales remarcan la importancia de la concientización sobre la violencia dentro del entorno familiar. Señalan que la comunicación, el respeto intergeneracional y la intervención temprana son clave para prevenir conflictos y garantizar la seguridad de los adultos mayores. El hecho se suma a los controles habituales en la localidad.

