Policía faltó a trabajar sin autorización y se quedó sin trabajo

Mediante el Decreto N° 634, el Gobierno de la Provincia de Salta dispuso la destitución por cesantía del agente policial J.A.A, luego de comprobarse que incurrió en inasistencias injustificadas y consecutivas durante el año 2024, configurando una falta grave conforme al Reglamento General de la Policía de la Provincia de Salta.

El proceso se inició a partir de un informe del Departamento de Salud de la Dirección General de Recursos Humanos, donde se constató que J.A.A acumuló más de siete inasistencias injustificadas.



Ante esta situación, se instruyó un sumario administrativo, cuyo resultado derivó en la Resolución N° 51.122/2025 de la Jefatura de Policía, que recomendó al Ministerio de Seguridad y Justicia emitir el instrumento legal para su destitución.

De acuerdo con lo expresado en los considerandos del decreto, el procedimiento disciplinario se desarrolló respetando el debido proceso administrativo y el derecho de defensa del agente, cumpliendo con las disposiciones establecidas en los artículos 168 y 199 del Reglamento General de la Policía.

Según informaron desde las fuerzas, se acreditó el abandono del servicio por parte del agente, al no justificar sus ausencias reiteradas, constituyendo una infracción al artículo 108 inciso b) del Decreto N° 1490/2014, norma que regula el régimen disciplinario policial.



