Ruta 68: La conductora que chocó a un motociclista será llevaba a juicio

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo de Daniel Escalante, dio por conclusida la etapa de instrucción y formalizó el ofrecimiento de prueba contra una mujer de 51 años acusada de lesiones gravísiimas culposas. De acuerdo a la acusación, la imputada a bordo de un Renaul 19 invadió el carrilo contrario y embistió al motociclista.

De esta manera el 13 de agosto del 2023, Rodríguez, un albañil de 54 años, perdió la pierna izquierda y sufrió fracturas en brazo, cadera y mano como consecuencia del siniestro según informó ValleDeLermaHoy.

Tras el accidente en el lugar trabajaron oficiales de la Policía de la Provincia de Salta quienes realizaron pericias y extrajeron muestras que forman parte del expediente al igual que los testimonios de los testigos.

