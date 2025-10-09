Simulacro de Juicios por Jurado en Metán

El Defensor General de la Provincia, Dr. Martín Diez Villa, participó en la ciudad de Metán del acto y desarrollo del primer Simulacro de Juicios por Jurado, realizado en el marco del programa educativo “La Justicia sale a las Escuelas”, impulsado por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta.

La actividad tuvo lugar en el Auditorium del Poder Judicial de Metán, y contó con la presencia de autoridades judiciales, docentes y estudiantes de instituciones educativas locales.

El simulacro permitió acercar a los jóvenes a la experiencia del juicio por jurados, una herramienta que promueve la participación ciudadana y la comprensión del funcionamiento del sistema judicial.



Participaron alumnos del último año del Colegio Parroquial Monseñor Roberto José Tavella N° 8066, la Escuela de Comercio José M. Estrada N° 5003, la Escuela de Educación Técnica N° 3110 y el Colegio Sagrado Corazón N° 8085, quienes asumieron los diferentes roles que integran un juicio, como jueces, fiscales, defensores, testigos y miembros del jurado.



Durante la jornada se destacó el valor pedagógico del programa, que busca fomentar el conocimiento de la justicia desde una perspectiva práctica, participativa y ciudadana, promoviendo al mismo tiempo el respeto por el debido proceso y los derechos de las personas.



Con su participación, la Defensoría General de la Provincia reconoce la importancia de la educación cívica y de todas aquellas acciones orientadas a fortalecer el acceso a la justicia, la transparencia institucional y el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.