Triple crimen de las amigas: El prófugo al que señalan como uno de los dueños de la droga robada y fue liberado en pandemia

La participación de Alex Roger Ydone Castillo (50) es un misterio en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela. Pasó de ser el amante de Milagros Florencia Ibáñez (20), el conductor del Volkswagen Fox blanco que hizo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), a un narcotraficante al que le robaron ni más ni menos que 400 kilos de cocaína, una cifra que parece desmedida.

Victor Sotacuro Lázaro (41) lo mencionó como Diego, dijo que lo conocía de hace tiempo por jugar al fútbol. También que desconocía que tenía una relación extramatrimonial con su sobrina, Milagros Florencia Ibáñez (20), hacía dos o tres meses.

Lo cierto es que Ydone Castillo no es nuevo en la trama del triple crimen de Florencio Varela. Lo ubicaron en el Fox involucrado en el homicidio. Primero manejando, después en el asiento de atrás.

Pero con las nuevas declaraciones que esta semana revolvieron el expediente, a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Fiscalía Especializada en Homicidios de La Matanza, su rol podría volverse protagónico.

Sotacuro en su primera declaración dijo que era una de las personas que manejaba su auto, que -como él era remisero- fue a buscarlo para "hacer un viaje" cotizado en $ 40 mil. Tenía que llevar a David Gustavo Huamani Morales (36), conocido como "El Loco David" o "El Tarta", a quien señaló como albañil de la 1-11-14 y a quien debía buscar de "un cumpleaños" el viernes 19 de septiembre en Florencio Varela.

Nunca quedó claro por qué Sotacuro haría ese viaje con Ydone Castillo y su sobrina, pero la declaración de Florencia Ibáñez y de Milagros Celeste González Guerrero volvieron a poner el foco sobre él.

David Gustavo Huamani Morales (36), "El Loco David" o "El Tarta".

El jueves, su pareja amplió la declaración indagatoria y dijo: “Él (por Alex) me dijo que había comprado droga, no sé cuánto pero varios kilos (que compraban en conjunto con otros mucha más droga), y me contó que dos días antes del hecho se habían robado la mercadería, casi 400 kilos de droga. Me dijo ‘perdí plata’, entonces me siguió contando que el día 19, en realidad no iban a lastimar a las tres chicas, sino que era a un tipo, que lo iban a apretar para sacarle información de donde estaba la droga”, declaró Ibáñez.

De esta versión surge un interrogante ¿si la idea no era lastimar a las chicas por qué las llevaron engañadas y las torturaron antes de matarlas?

En su segunda declaración, Ibáñez aseguró que ella no sabía adónde irían al noche del 19 de septiembre. Recordó que al pasaron con el auto por la casa donde fueron asesinadas las víctimas, su pareja lo hizo “muy despacito" y que justo vieron salir del interior a una chica y un chico, a quien identificó como Matías Agustín Ozorio (28), otro de los detenidos y presunta mano derecha de Pequeño J.

Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro.

“Le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’. Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no se quién fue. Aunque creo que la de 15 años no tenía nada que ver”, dijo este miércoles. A "Duro" lo identificó como Sotacuro, el tío de Florencia y lo colocó por encima de Tony Janzen Valverde Victoriano (20) o Pequeño J.

Víctor Sotacuro, detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Los imputados, en este caso detenidos, no tienen la obligación de decir la verdad por lo que sus testimonios pueden estar contaminados con el objetivo de favorecer su situación o de desviar la acusación.

El fiscal Arribas declaró este viernes que visualizaron las cámaras de seguridad y aseguró que están procesando imágenes y material de interés para la causa. Lograron, anticipó, detectar a los tres vehículos identificados en el expediente: el Fox, la Tracker y un Renault 19.

Respecto del motivo por el cuál habrían llevado adelante el triple crimen: "El móvil incorporado y que estamos recabado la prueba y que ahora lo tendríamos un poco más confirmado que antes sería un móvil de robo de droga", reveló el fiscal a cargo de la causa. Además aseguró que Sotacuro está imputado como coautor del crimen.

Pequeño J.

Alex Ydone Castillo nació en Lima el 17 de agosto de 1975. En 2023 renovó su DNI con un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y tiene registrados múltiples ingresos al país.

Según publicó el diario La República de Perú, la Sala Mixta del Callao había solicitado su detención en una causa por narcotráfico. En febrero de 2020 lo detuvieron en Argentina y en octubre de 2021 el presidente Pedro Castillo autorizó la extradición pero ya lo habían liberado porque los plazos estaban vencidos.

Fuentes policiales consultadas por Clarín indicaron que Ydone Castillo tiene antecedentes penales en Argentina y que estuvo involucrado en una causa Federal por la tenencia de 51 kilos de cocaína.

Según detalló La República, desde 1997 Ydone cuenta con varios viajes a Argentina. "En 1998 hizo siete viajes a Bolivia y en esas ocasiones regresó a Perú desde Argentina. En 2007 y 2008 hizo otros dos viajes al mismo país por intermedio de Bolivia. Y en 2011, se dirigió al mismo destino argentino tres veces", publicaron. /Clarín