Condenaron a un hombre por robar elementos de un galpón

Fue el fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 8, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 43 años, acusado del delito de robo simple. La Jueza, Claudia Puertas, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de cuatro meses de prisión efectiva.

El hecho por el cuál se lo imputó sucedió el 26 de septiembre cuando el acusado dañó la puerta de ingreso a un gal´+on ubicado en una vivienda en Avenida Tavella al 2200.

El hijo de la propietaria recibió el aviso por parte de la policía sobre el robo y al presentarse en el domicilio constató la falta de una mesa de madera, seis sillas, dos televisores y una bomba de agua.

Es que un oficial que circulaba por la zona observó al acusado transportando una mesa de madera. Al momento de identificarse, el sujeto no supo justificar la procedencia del bien. Además, en la vereda se encontraron dos sillas de madera que forman parte del juego de comedor.