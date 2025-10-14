Día Mundial de la Donación de Órganos: 370 salteños esperan trasplantes de órganos y tejidos

Hoy, 14 de octubre es el Día Mundial de la Donación de Órganos, una jornada para reflexionar sobre la importancia de esta acción que ofrece una segunda oportunidad a quienes velan por la llegada de un órgano.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el director del CUCAI Salta, Doctor Luis Canelada, quien nos informó sobre los operativos de ablaciones que se realizaron hasta el momento y la importancia de la donación de órganos.

En lo que va del año se realizaron 12 operativos de ablación de los cuales 6 fueron multiorgánicos y 6 renales: “Respecto al 2024 hemos mejorado, por la cantidad de habitantes con 3 operativos más estaríamos en la media”.

Canelada explicó que se trabaja mucho en la concientización: “La gente interpretó lo que significa donar, significa salvar muchísimas vidas sobre todo para quienes esperan un órgano, un tejido, que significa la última y única oportunidad, porque no hay otra medida terapéutica que no sea el trasplante”.

“Es la última y única oportunidad, no hay otra medida terapéutica que no sea el trasplante”.

Alrededor de 370 salteños son los que esperan órganos y tejidos, de los cuales la mayoría son renales, reno páncreas, cardiacos, hepáticos y corneas: “Hacemos énfasis en la donación, en los últimos años creció y tiene que ver con la difusión y concientización de toda la provincia”.

Donar vida en medio del dolor

Se pone en relieve una de las decisiones más trascendentes: donar vida en medio del dolor, ya que detrás de cada trasplante hay dos historias que se entrelazan: la de una familia que atraviesa la pérdida y la de otra que recupera la esperanza.

Ese gesto solidario refuerza la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de decir “sí” a la donación: “De un lado tenes los familiares de los potenciales donantes o donantes y los familiares de quienes esperan un órgano o tejido, son miradas distintas pero que al final se cruzan cuando se entiende ese acto de amor” finalizó el director del CUCAI.