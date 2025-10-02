"Muchas personas van a poder tener una mejor vida gracias a él", dijo la hija del donante

Un hombre de 55 años que falleció inesperadamente permitió que varias personas tengan una nueva oportunidad de vida al donar sus órganos.

Su hígado, riñones y córneas serán trasplantados a pacientes que los necesitaban, mientras que el corazón inicialmente considerado no pudo ser utilizado por incompatibilidad. “Muchas personas van a poder tener una mejor vida gracias a él”, dijo con emoción su hija, en diálogo con CNN Salta.

La joven destacó también que este acto refleja la esencia de su padre, Jesús: “Siempre estuvo dispuesto a ayudar, servicial y con una bondad que se veía en sus ojos y en su forma de hablar. No es solo nuestra opinión, cualquier persona que lo conociera te diría lo mismo”.

“Estamos con un dolor muy grande, pero contentos porque todo esto representa el altruismo que tuvo Jesús en su vida"

La hija recordó el proceso y el orgullo que sienten: “Fue algo bastante complejo para nosotros. Pero nos llena de orgullo porque representa el altruismo que tuvo hasta el último día de su vida, incluso después de partir”.

“Va a seguir llenando nuestros corazones y enseñándonos a vivir en un mundo que a veces es tan individualista. La mayoría piensa solo en sí mismo, y él fue muy diferente”, agregó.