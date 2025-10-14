Recuperan espacios verdes en distintos tramos de vías férrea de Salta

Desde el Municipio de Salta se trabaja en poner en valor espacios abandonados o poco cuidados como lo son las vías férreas en varios tramos de la zona macro centro.

Gustavo Mó, de Salta Green, contratista del Municipio, explicó el trabajo que realizan. "Es una intervención paisajista en espacios de Trenes argentinos, con el permiso de ellos y él buen acompañamiento del intendente Durand, estamos realizando un trabajo en general. Primeramente se hizo limpieza, raspado, nivelación del terreno y ahora estamos con plantación de especies para lograr un espacio verde más adecuado".

Según informó el paisajista, las zonas serán: "Desde Junín a Güemes, el espacio principal es en Belgrano y Siria, tenemos cuadra y media, 150 metros aproximadamente, pero son estas 3 cuadras donde estamos iniciando este proyecto, que en realidad apunta a que tenga continuidad y a poder extendernos en otros espacios más".

Destacó que los vecinos disfrutan de este cambio y se observa gran concurrenecia. "El concepto es Silvestre y por ello se pusieron canteros, terrazas con poste de eucaliptus, flores y arbustos. Es un cambio muy profundo a pesar de que es algo que no estamos viendo", cerró por FM Aries.