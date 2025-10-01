El Tren a las Nubes tuvo un septiembre exitoso y se prepara para el finde largo

El Tren a las Nubes llegó a Buenos Aires para participar de la Feria Internacional de Turismo en La Rural, la más grande de Latinoamérica, y Sebastián Vidal, presidente de la empresa, compartió con InformateSalta un balance del mes y las expectativas para el próximo fin de semana largo en octubre.

"Hay mucho interés por el destino Salta, especialmente de Paraguay y Brasil”

“Todos los años participamos, fueron cuatro días de muchas actividades, presentaciones y reuniones. Hemos atendido entre 25 y 30 operadores de todo el mundo. Hay mucho interés por el destino Salta, especialmente de Paraguay y Brasil”, comentó Vidal en diálogo con InformateSalta.

El presidente destacó además la importancia de la feria para el trabajo conjunto con otros actores turísticos del país. “Nos encontramos todos, nos contamos cómo estamos y hacia dónde vamos. Es una feria muy completa y nos volvemos con las mejores expectativas como siempre”, afirmó.

En cuanto al desempeño del Tren a las Nubes, Vidal señaló que septiembre fue un mes muy positivo: “Estamos contentos con nuestro mes de septiembre. El fin de semana largo del 10 de octubre es un fin de semana raro porque hasta hace 10 o 15 días no estaba previsto, se anunció por un decreto presidencial hace poco. Por ahora no tuvo mayor incidencia en nuestros números, pero esperamos que sí lo tenga”.

Vidal concluyó con optimismo: “Puede haber algunas empresas que estén bien dentro del contexto, ojalá este fin de semana largo permita repuntar y mantener la continuidad de lo que fue nuestro septiembre, que reitero, fue muy bueno”.