Tomá nota: Corte total por 21 días en Barrio Miguel Aráoz por obras de bacheo

La Municipalidad de Salta informó que a partir del martes 16 de septiembre, desde las 9, se realizará un corte total de tránsito por 21 días corridos en el barrio Miguel Aráoz. La medida responde a la ejecución de trabajos de bacheo con hormigón en la intersección de las calles Diario del Norte y Diario San Luis.

Las tareas contemplan la demolición de la calzada existente, la reconstrucción del cierre de cámara, la nivelación de la boca de registro y la posterior colocación de nuevas losas de hormigón.

Durante el tiempo que duren las obras, se solicita a los vecinos y automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas para evitar congestionamientos en la zona intervenida.

Este tipo de trabajos busca mejorar la infraestructura vial y garantizar mayor seguridad en la circulación, aunque demandará paciencia y colaboración de los conductores durante el periodo de obra.