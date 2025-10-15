¿Todavía no compraste el regalo por el Día de la Madre? Mirá lo que eligen los salteños

A pocos días de celebrarse el Día de la Madre, InformateSalta salió al centro a preguntar qué piensan regalar los salteños, y las respuestas fueron de lo más variadas: desde obsequios clásicoscomo desayunos hasta planes más originales como escapadas por el país.

“Estaba pensando en desayunos, están entre 25 mil”, contó una joven, haciendo referencia a una de las opciones más elegidas en los últimos años. Otros, en cambio, apuntaron a regalos más personales: “Desde masajes, ropa o un viaje”, comentó otro entrevistado.

Entre las respuestas más simpáticas, una mujer y su madre llegaron desde Entre Ríos: “La traje acá de regalo. Nosotras somos de Paraná. No le tenía fe pero está encantada con el lugar, ya hicimos dos excursiones”.

Los más jóvenes también tuvieron su propuesta: “Estábamos pensando en regalarle un celu con mi papá”. Algunos, todavía indecisos, optaron por la simpleza, una salida.

De desayunos a escapadas, los salteños buscan distintas formas de agasajar a las madres en su día, con detalles que van desde lo práctico hasta lo más emotivo.