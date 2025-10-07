Misterio y dolor en Entre Ríos: El último mensaje de Daiana y la despedida de sus amigas

La joven Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, fue hallada sin vida este martes en un aljibe en una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12, en la jurisdicción de Gobernador Mansilla, Entre Ríos. Tras una serie de allanamientos ordenados por la Fiscalía, la Policía detuvo a un hombre apodado “Pino”, quien se resistió al procedimiento con un arma de fuego; en los operativos secuestraron teléfonos y armas que ahora son parte de la investigación.

La causa está a cargo de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Salisky, de la Fiscalía de Rosario del Tala, y la pesquisa incluye peritajes de la división científica y del cuerpo forense provincial para reconstruir lo ocurrido y buscar rastros en el lugar donde fue encontrado el cadáver.

Cronología y marco de la investigación

Según la reconstrucción oficial, Daiana desapareció el viernes por la noche después de salir de su casa en Gobernador Mansilla a bordo de un Chevrolet Corsa Classic. El último posteo público de la joven se viralizó durante la pesquisa: una fotografía acompañada por la canción “Please me” de Maxi Trusso y la leyenda “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro”, publicada el sábado al mediodía.

El posteo se realizó el sábado con un sugestivo mensaje.

Ante la falta de respuesta a llamados y mensajes, la familia radicó la denuncia y la Fiscalía activó un operativo de búsqueda. Cerca de las 4 de la mañana del domingo, la Policía local halló el vehículo de la joven abandonado en un camino vecinal a 2,5 kilómetros de Gobernador Mansilla.

A partir de testimonios de vecinos y otras medidas de investigación, se ordenaron allanamientos que culminaron con la detención del apodado “Pino” en un galpón del pueblo, en la esquina de Moreno y Pedro Lucero. Durante ese procedimiento los agentes secuestraron teléfonos celulares y armas; fuentes policiales indicaron que el detenido ofreció resistencia con un arma de fuego.

La víctima mantuvo una comunicación con un hombre antes de su desaparición.

El jefe de Policía de Rosario del Tala, Pedro Silva, informó que las pericias preliminares confirman que la víctima mantuvo comunicación con el sospechoso antes de su desaparición. No obstante, las autoridades precisaron que trabajan para determinar con exactitud el vínculo entre ambos: “No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe algún vínculo”, afirmó Silva.

Reacciones y pedido de justicia en redes

La confirmación del hallazgo y la detención del sospechoso generaron conmoción y pedidos de justicia en la comunidad y en las redes sociales. Amigas y allegados de Daiana compartieron mensajes desgarradores y llamados a la movilización. Paula, una amiga, publicó en Facebook: “Tu partida nos duele profundamente… Que tu memoria sea siempre una voz que inspire respeto, empatía y compromiso… Justicia por vos, justicia por todas”. Otra compañera exigió: “Por favor muevan el pueblo, por Daia y por cada una de nuestras hermanas… JUSTICIA POR DAIA”.

Los sentidos mensajes que le dedicaron a Daiana Mendieta en redes sociales.

Peritajes y pasos procesales

La Fiscalía y la División Científica continúan con la recolección de pruebas y con la búsqueda de indicios en la zona donde fue encontrado el cuerpo. El trabajo forense será central para determinar la causa y la cronología de la muerte, así como para aportar elementos que permitan definir responsabilidades penales.

Por el momento, la causa sigue su curso en el fuero provincial; las autoridades solicitaron prudencia y colaboración ciudadana para facilitar el avance de las investigaciones.